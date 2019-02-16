وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره الليبي تطورات المسار السياسي

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي- أرشيفية

وكالات:

بحث وزير الشئون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم السبت، مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا.

وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية التونسية أن الجهيناوي ناقش مع وزير خارجية ليبيا - على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن - ترتيبات اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية

المزمع عقده خلال الفترة القادمة بتونس.وأوضح البيان أن وزير الخارجية التونسي جدد تأكيده على ضرورة الإسراع بالإفراج عن المواطنين التونسيين المختطفين في مدينة الزاوية الليبية الخميس الماضي من قبل عناصر ليبية مسلحة.من جانبه، أكد وزير الخارجية الليبي متابعة حكومة بلادهلحادثة الاختطاف، مشددا على حرص بلاده على تأمين سلامة المختطفين، ولافتًا في الوقت ذاته إلى الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لإنهاء عملية الاحتجاز، مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين التونسي والليبي في هذا الشأن.وكانت ميليشيا ليبية مسلحة قد قامت باحتجاز 14 عاملًا تونسيًا أمس الأول، كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم بمصفاة نفط بمدنية الزاوية الليبية، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس.