السترات الصفراء تحتفي بمرور 3 أشهر على تظاهراتها

وكالات:

يحيي متظاهرو "السترات الصفراء" في باريس، اليوم ذكرى مرور 3 أشهر على التظاهرات، وذلك من خلال التحرك في جميع أنحاء فرنسا اليوم وغدا بوسائل وشعارات مختلفة، وذلك حسبما أفادت "فرانس 24".

وأوضح المتظاهرون، أن التعبئة لتظاهرات اليوم استمرت على مدار أسبوع من

خلال موقع "فيس بوك" التي تشهد متابعة واسعة إلى "تحركات عصيان" و"إغلاق ساحة النجمة لأطول مدة ممكنة" اليوم.

وحذرت شرطة باريس من أنها "لا تستبعد أن تجري خلال هذين اليومين تجمعات غير رسمية

وتشكيل مواكب غير منضبطة"، مؤكدة أنها ستنشر "العديد المناسب من القوات" لضمان أمن العاصمة الفرنسية.

وتشير أرقام الحكومة التي أحصت 51 ألفًا و400 متظاهر في فرنسا السبت الماضي، إلى تراجع في التعبئة في الأسابيع الأخيرة، لكن حركة الاحتجاج تنفي ذلك وتتحدث عن ثبات حجم قوتها، مؤكدة أن 118 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي.