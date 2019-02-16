كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن نصر الله: لا خلايا لنا في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة خلال "احتفال ذكرى القادة الشهداء" اليوم السبت على التصريحات الأمريكية حول وجود خلايا لحزب الله في الخارج.

وأكد حسن نصر الله أنه لا صحة للادعاءات الأمريكية عن وجود خلايا للحزب في فنزويلا أو في أمريكا الجنوبية، وأن حزب الله ليس لديه أي تنظيم في الخارج.

وأعرب حسن نصر الله في هذه المناسبة عن تضامنه مع فنزويلا في وجه الهجمة الأمريكية عليها.