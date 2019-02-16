كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: تركيا لن تحصل على أسرار "منظومتنا الجوية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول روسي، إن "بلاده لن تقدم أسرار منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا التي عقدت صفقة للحصول عليها، لا تزال محط جدال حتى الآن، بسبب عدم رضا حلفائها في الناتو".

وأكد رئيس شركة "روستيخ" الروسية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، سيرغي تشميزوف، أن توريد منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا، لا يعني الحصول على أسرارها. وذلك في تصريحات لموقع "روسيا يوم".

وقال تشميزوف: "في الواقع الحديث لا يدور عن تشكيل صناعة عميقة لهذه الأنظمة هناك. فنحن تحدثنا عن توريد المنتجات الجاهزة وأخذنا على عاتقنا الالتزام بإعطاء الفرصة لتصنيع أجزاء من قطع الغيار لهذه المنظومة على الأراضي التركية حصراً. أنا لا أعتقد أنه سيتم نقل أي نوع من الأسرار التقنية"، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية، اليوم السبت.

وأضاف "نحن لم نتحدث عن أننا سننقل تقنيات التصنيع بالكامل 100%، فالحديث يدور عن توطين جزء من الصناعة فقط. فعلى سبيل المثال: قطع الغيار ومن الممكن صواريخ أو أجزاء من تلك الصواريخ. إذ إنتاج هذه المنظومة عملية معقدة للغاية وللقيام بها يجب تأسيس مدرسة تقنية. وللأسف ليس لدى تركيا مثل هذه المدرسة. أما تصنيع منظومة "أس 400" من الصفر أمر غير واقعي".

وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن "تركيا اقترحت على الولايات المتحدة تفحص منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، التي ستستلمها من روسيا في القريب العاجل. إلا أن المصادر الرسمية في تركيا لم تؤكد تلك المعلومات".