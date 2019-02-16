كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف : نسعى لتنمية العلاقات مع العراق وإقليم كردستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن سياسة بلاده قائمة على تنمية العلاقات، لاسيما في المجالات الاقتصادية، مع إقليم كردستان العراق.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع ميونيخ بين ظريف ومستشار الأمن القومي لدى إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، على احترام سلامة الأراضي في سوريا، كما نقلت وكالة "إرنا".

وفي معرض الإشارة إلى مستقبل العلاقات بين إقليم كردستان العراق مع إيران، نوه ظريف بزيارته الأخيرة إلى الأقليم، مصرحا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترغب في تنمية العلاقات ولاسيما الاقتصادية مع العراق وإقليم كردستان العراق.

وتابع ظريف "لقد أبرمت العديد من الاتفاقات الجيدة خلال زيارتي الأخيرة إلى أربيل والسليمانية بين الجانبين مؤكدا على استمرار العلاقات القائمة على أسس حسن الجوار".

ونوه وزير الخارجية الإيراني أيضا إلى المناطق الصناعية المشتركة ودورها في تنمية العلاقات الاقتصادية ودعم مصالح العراق وإقليم كردستان العراق.

ويشار إلى أن مستشار الأمن القومي لدى إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، يشارك حاليا على رأس وفد في مؤتمر ميونيخ الأمني.