كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادي أردني: كل أنواع الدعم "أشكال مشوهة" من العملية الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحللُ الاقتصادي الأردني، حسام عايش، إنَّه من الناحية الاقتصادية البحتة، فإنَّ كل أنواع الدعم هيَّ أشكال مُشوهة منْ العملية الاقتصادية، إذ هنا نتحدث عن الدعم سواء للسلع أو للأفراد.

وأضاف عايش، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أنهُ إذا ما تغاضت الحكومة عن أمر آخر مهم يتعلق بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، وبزيادة مُعدل دخل الفرد والأسر من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يَكون بديلاً عن هذا الدعم الذي سيتوقف في وقتٍ لاحق، ولا أعتقد أنَّ مداه سيتجاوز السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.

وتنفق الأسرة الأردنية أكثر من اثنين وثلاثين بالمئة من دخلها على المواد الغذائية ومنها الخبز، لذا قامت الحكومة برفع الدعم عن مادة الطحين والخبز خلال العام الماضي واستبدلته بالدعم المباشر للأسر التي يقل دخلها عن اثني عشر ألف دينار سنويا.