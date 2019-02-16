إطلاق حملة جديرات ونستحق | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الأحد، 17/ 02/ 2019

الزمان: 12:00

المكان: مسرح عشتار، رام الله



تنظم عتبة فن للفنون والإعلام والتدريب بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، ومبادرة حرك فلسطين ومسرح عشتار فعاليات إطلاق حملة "جديرات ونستحق" لدعم بيئة عمل عادلة للمرأة الفلسطينية، ضمن فعاليات مشروع "حكايات رقمية من أجل المساواة" الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "نساء في الصناعات السمعية البصرية: تجربة جنوب المتوسط".

تأتي حملة "جديرات ونستحق" ضمن المرحلة الثانية من مشروع "حكايات رقمية من أجل المساواة"، الذي تنفذه عتبة فن للفنون والإعلام والتدريب، بالشراكة مع مهرجان الرسوم المتحركة الفلسطيني "حرّك فلسطين"، وزارة شؤون المرأة، منتدى شارك الشبابي، مسرح عشتار، مسرح شظايا، وبرعاية إعلامية من نساء أف أم.

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