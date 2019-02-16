انت الان تتابع تفاصيل خبر قوة أمريكية تحاصر البغدادي على الحدود بين العراق وسوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 05:30 مساءً - أعلن مصدر أمني عراقي أن قوة أمريكية تحاصر زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي و5 من وزرائه بمنطقة صغيرة في محافظة دير الزور السورية الحدودية مع العراق.

وأضاف المصدر لوكالة "بترا" الأردنية، اليوم السبت: إن "هناك قوة أمريكية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة".

وأشار إلى أن القوات العراقية "تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل، وذلك من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين".

في يناير الماضي، كشفت وسائل إعلام غربية أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش نجا من محاولة اغتيال ناتجة عن انقلابٍ قاده تيار معارض داخل التنظيم نفسه، وذلك قرب منطقة وادي الفرات في بلدة "هجين" آخر معاقل التنظيم في سوريا.

وأعلنت، في وقت سابق، عدد من الدول منها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وإيران عن قتل البغدادي في مواجهات عسكرية على الأراضي السورية أو غارات جوية، ولم ينف أو يؤكد التنظيم هذه الأخبار، لكن بين الحين والآخر ينشر شريط فيديو باسم زعيم التنظيم حول العمليات التي يقوم بها "داعش".