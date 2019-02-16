شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي يتهم إيران بالتخطيط لـ «هولوكوست» جديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دعا نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الحلفاء الأوروبيين مجدداً إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واتهم طهران بأنها تخطط لمحرقة نازية (هولوكوست) جديدة.

وقال “بنس” خلال مؤتمر ميونيخ للأمن “آن الأوان لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي مع إيران”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي دعا الأوروبيين الخميس المنصرم خلال مؤتمر وارسو للشرق الأوسط الخميس الماضي إلى التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني.