نصر الله: لا خلايا لنا في فنزويلا أو أمريكا الجنوبية

الخليج 365/ بغدادرد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت على التصريحات الأمريكية حول وجود خلايا لحزب الله في فنزويلا أو أمريكا الجنوبية.

وأكد نصر الله في كلمة خلال "احتفال ذكرى القادة الشهداء"، أنه "لا صحة للادعاءات الأمريكية عن وجود خلايا للحزب في فنزويلا أو في أمريكا الجنوبية، وأن حزب الله ليس لديه أي تنظيم في الخارج".

وأعرب نصر الله في هذه المناسبة عن تضامنه مع فنزويلا في وجه الهجمة الأمريكية عليها.



وقال في كلمته إن "الجماعات التكفيرية والأنظمة الخليجية كلهم أدوات بيد الولايات المتحدة وإسرائيل"، مبينا أنهم يتصورون أن سر القوة في السلاح أو المال.