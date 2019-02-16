زعيم كوريا الشمالية يزور فيتنام قبل يومين من قمته مع ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى فيتنام في 25 فبراير/شباط الجاري، قبل قمة ثانية مزمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويلتقي ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية في 27 و28 فبراير/شباط الجاري؛ لعقد ثاني قمة بينهما منذ أول اجتماع تاريخي بين الزعيمين في يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت مصادر مطلعة بشكل مباشر على جدول أعمال كيم، أن الزعيم الكوري الشمالي سيجتمع مع مسؤولين فيتناميين لدى وصوله إلى هانوي.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائهم، مشيرين إلى الحساسية والسرية المحيطة بتحركات الزعيم الكوري، مضيفة أنه سيزور قاعدة باك نينه الصناعية الفيتنامية وبلدة هاي فونج الساحلية الصناعية.

وأعلن مصدر مطلع لرويترز أن الرئيس الفيتنامي والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم نجوين بو ترونج سيجتمع مع كيم قبل زيارة مزمعة سيقوم بها ترونج لدولة لاوس المجاورة.