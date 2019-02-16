فاض بنا الكيل.. مظاهرات لـ«السترات الملونة» بألمانيا

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تعتزم حركة «السترات الملونة» الألمانية، تنظيم تظاهرات على غرار حركة «السترات الصفراء» في فرنسا، إذ أعلن تحالف «انهضوا» الذي أسسته رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، سارة فاجنكنشت، أنه من المقرر تنظيم تظاهرات ومسيرات في 14 مدينة على الأقل، تحت شعار «نحن كثيرون، نحن متنوعون، فاض بنا الكيل»، ومن المخطط تنظيم مسيرات يرتدي خلالها المشاركون سترات باللون الأصفر أو الأحمر أو أي ألوان أخرى، للمطالبة بسياسة جديدة تضمن تحسين فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية في الشيخوخة.
وشهدت دول هولندا وبلجيكا والنمسا وصربيا والمجر، تظاهرات على غرار تظاهرات «السترات الصفراء» في فرنسا، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، مطالبين بتنحي الرئيس الفرنسي عن الحكم، وذلك وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. كانت زعيمة كتلة اليسار في البرلمان الألماني «البوندستاج»، سارة
وشهدت دول هولندا وبلجيكا والنمسا وصربيا والمجر، تظاهرات على غرار تظاهرات «السترات الصفراء» في فرنسا، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، مطالبين بتنحي الرئيس الفرنسي عن الحكم، وذلك وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
كانت زعيمة كتلة اليسار في البرلمان الألماني «البوندستاج»، سارة فاجنكنشت، قد أطلقت حركة «انهضوا»، وقالت إنها نجحت في استقطاب 167 ألف عضو عبر الإنترنت، وصفت 80% منهم بـ«غير الحزبيين».
ومع ثبات معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي داخل ألمانيا، يكون الاقتصاد قد تحاشى بالكاد الركود الذي يعرف بأنه تسجيل انكماش لفصلين متتاليين أو أكثر، وذلك بعدما سجل انكماشا نسبته 0.2% في الربع الثالث.
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