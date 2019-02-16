انت الان تتابع فاض بنا الكيل.. مظاهرات لـ«السترات الملونة» بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعتزم حركة «السترات الملونة» الألمانية، تنظيم تظاهرات على غرار حركة «السترات الصفراء» في فرنسا، إذ أعلن تحالف «انهضوا» الذي أسسته رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، سارة فاجنكنشت، أنه من المقرر تنظيم تظاهرات ومسيرات في 14 مدينة على الأقل، تحت شعار «نحن كثيرون، نحن متنوعون، فاض بنا الكيل»، ومن المخطط تنظيم مسيرات يرتدي خلالها المشاركون سترات باللون الأصفر أو الأحمر أو أي ألوان أخرى، للمطالبة بسياسة جديدة تضمن تحسين فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية في الشيخوخة.

وشهدت دول هولندا وبلجيكا والنمسا وصربيا والمجر، تظاهرات على غرار تظاهرات «السترات الصفراء» في فرنسا، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، مطالبين بتنحي الرئيس الفرنسي عن الحكم، وذلك وفقًا لما ذكرته سبوتنيك. كانت زعيمة كتلة اليسار في البرلمان الألماني «البوندستاج»، سارة