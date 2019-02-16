شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد على: الرئيس السيسي حقق إنجازات حقيقية فى ملف الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق إنجازا حقيقيا فى ملف الإسكان، وهذا الأمر لا يستطيع أى أحد إنكاره على الإطلاق، بدليل حجم المشروعات السكنية الضخمة الموجهة لمحدودى الدخل، فهو أمر فى غاية الأهمية لتوفير حياة آدمية لهؤلاء المواطنين خصوصا أن عددا كبيرا منهم كان يعيش بمناطق عشوائية بها خطر على حياتهم.

وأضاف على، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه المشاريع السكنية، تأتى حرصاً من الرئيس توفير مساكن ملائمة للمواطنين لاسيما محدودى الدخل، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من النجاح فى ملف السكن لاسيما مع الطفرة الموجودة بالمدن الجديدة خلال الفترة الماضية.

ونوه على إلى أن القضاء على العشوائيات إحدى الاستراتيجيات المهمة لمواجهة الإرهاب الأسود والتطرف الفكرى، فوجود الشباب فى بيئة أدمية تحصنهم من الجماعات الإرهابية، وتزيد من انتمائهم للوطن أيضا.