شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الديمقراطى يتجه لفصل النائب خالد عبد العزيز شعبان لموافقته على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه الحزب المصرى الديمقراطى، خلال الساعات المقبلة، إلى فصل عدد من نواب الهيئة البرلمانية بالحزب وأبرزهم النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، وذلك بعد إعلان تأييدهم للتعديلات الدستورية بمجلس النواب، والتى جاءت على عكس موقف الحزب الذى أعلن رفضه للتعديلات الدستورية.

ويأتى اتجاه الحزب لفصل عدد من نوابه موقفا مغايرا وغريبا عن الشعارات التى يتناولها الحزب من وقت إلى آخر عن الديمقراطية وحرية الاختيار، ليبدو أن سياسة الإقصاء هى التى تدار بها شئون الحزب داخليا، إضافة إلى عدم تقبل أى آراء أخرى من نوابه أو قياداته فى المحافظات.