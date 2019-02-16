شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية البرلمان: كلمة الرئيس فى مؤتمر ميونيخ جسدت قوة مصر الأقليمة والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن جسدت قوة مصر الاقليمية والدولية ومركزها العالمى المتميز والدبلوماسية الرئاسية التى ينتهجها الرئيس السيسي.

وقال درويش، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث بصفته القائد السياسى لجمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى والقائد العربى الذى يستضيف القمة العربية الاوروبية التى تعقد فى شرم الشيخ أواخر الشهر الجارى، وليس مستغربا التصفيق المتكرر للرئيس فقد شرح بشكل تفصيلى رؤية مصر الدولة العربية والإفريقية لكيفية تحقيق الاستقرار وحل قضايا المنطقة والمعالجة الشاملة لقضايا الإرهاب ونشر التسامح مؤكدا على النموذج المصرى فى هذا الشأن بين المصريين جميعا ووضع حلول جذرية لقضية الهجرة واللاجئين .

ولفت كريم درويش، إلى حرص العالم على الاستماع لقائد مصر فى مؤتمر ميونيخ كأحد أكبر وأهم المؤتمرات التى تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، والذى التقى خلاله المئات من صناع القرار من مختلف دول العالم وفى مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية للتباحث حول أوضاع العالم والتحديات التى تواجهه على مختلف الأصعدة.