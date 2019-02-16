شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نوسيلة أبو العمرو: لا بد من تغيير ثقافة المجتمع نحو آليات تنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائبة نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أنه من الضرورى العمل على تغيير ثقافة المجتمع نحو آليات تنظيم الأسرة ومعالجة التشوهات الفكرية فى هذا الملف، من خلال إقحام المؤسسات الدينية والثقافية فى هذا الملف، بصورة قوية وليس عبر مصطلحات فضفاضة لا تغنى ولا تسمن من جوع.

وتابعت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات مثل توفير وسائل تنظيم الأسرة فى كل ربوع الجمهورية، وعمل مسح شامل لكل الوحدات لتوفير كل الوسائل، وتكون فى متناول الجميع، لكن هذه الخطوات تتحرك ببطء شديد لا يتناسب مع حجم التحدى الحالى مع أزمة الزيادة الكبيرة.

وأشارت نوسيلة أبو العمرو إلى ضرورة تفعيل دور الوحدات الصحية والمكاتب والرائدة الريفية بكل القرى، وتوجيه كل الدعم له، إضافة إلى تنظيم حملات دعائية فى كل وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئى لتوعية المواطنين من مخاطر الزيادة.