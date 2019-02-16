شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على : كلمة الرئيس السيسى أمام مؤتمر ميونخ تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية بانها تاريخية وشاملة لجميع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها .

وطالب " على " فى بيان له اصدره منذ قليل المجتمع الدولى بأسره أن يأخذ بالرؤية الواضحة والحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملفين فى غاية الأهمية الأول يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التى باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين والملف الثانى يتعلق بقضية السلام فى الشرق الاوسط .

وأكد الدكتور عبد الرحيم على أن تدخل المجتمع الدولى لحل أزمة السلام فى الشرق الاوسط أصبح أمرا حتميا وضروريا ليتم حل وتسوية قضية السلام فى الشرق الاوسط وبما يكفل حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى والعربى.

كما طالب الدكتور عبد الرحيم على من المجتمع الدولى الأخذ برؤية الرئيس السيسى بشأن تسوية الاوضاع وحل المشكلات داخل ليبيا وسوريا واليمن مشيدا بالاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بطرح قضية التعاون مع العالم خاصة الدول الأوروبية لافتا إلى أن الرئيس السيسى يتحدث ولأول مرة أمام العالم عن قضايا وأمال وطموحات القارة السمراء باعتباره رئيسا للاتحاد الافريقى.

كما أشاد " على " بالردود الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى على التساؤلات داخل مؤتمر ميونخ حول الإرهاب والتطرف وأهمية تطوير الخطاب الدينى وخطورة استخدام الطرق الحديثة من قبل المتطرفين فى نشر الأفكار الإرهابية والتكفيرية لافتا الى أن الرئيس قال فى كلمته "طالبنا منذ 4 سنوات امام الامم المتحدة ولذلك سيظل ذلك الامر متواجدا وعلينا مواجهة تلك القضية بكل حسم وقوة ونحن فى مصر لايوجد مايسمى بمسلم ومسيحى فكلنا شعب واحد كما اننا افتتحنا اكبر كاتدرائية بالعاصمة الادارية الجديدة ويجب على دول العالم ان تتفهم ماتم فى مصر خلال ال 5 سنوات الماضية".