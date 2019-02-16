كتب محمد مجدى السيسى
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن فترة الرئاسة الحالية ستنتهى فى 2022 كما حددها الدستور، وأن التعديلات الدستورية لا تعنى تمديد فترة الرئاسة الحالية، لكن هناك مادة انتقالية ستتوقف على رغبة الشعب ومن ثم رغبة الرئيس الحالى فى الترشح لفترة جديدة من عدمه، متابعا: "التعديلات بعيدة كل البعد عن الرئيس الحالى، الأمر سيتوقف على رغبة البرلمان والمصريين فقط".
وبدوره، قال النائب عاطف عبد الجواد، فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان، لمناقشة التعديلات الدستورية من حيث المبدأ: "أنا راجع من عند رسول الله، وأؤيد...
كانت هذه تفاصيل خبر على عبد العال: فترة الرئاسة تنتهي 2022.. والتعديلات بعيدة عن الرئيس الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.