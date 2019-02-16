جبهة العمل الاسلامي: مؤتمر وارسوا هو لتمرير صفقة القرن

اعتبرت جبهة العمل الاسلامي في لبنان أنّ "مؤتمر وارسوا هو لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية وللتطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب من فوق الطاولة ما يعدو كونه خيانة من قبل الدول العربية المشاركة فيه والتي تُعلن بشكل فاضح ودون خجل عن عدائها للجمهورية الاسلامية الايرانية واستعدادها للتطبيع وتبادل العلاقات مع العدو الصهيوني على كافة الأصعدة".
ولفتت الجبهة إلى أن "فلسطين أمانة في رقاب جميع العرب والمسلمين، وأنّ ما قام به أولئك المتخاذلون خزي وعار على جبينهم، وعلى جبين كل المتهافتين للصلح والتطبيع مع العدو المحتل لأرض الاسراء والمعراج".
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