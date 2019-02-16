النائب جنبلاط التقى وفودا نقابية واجتماعية وبلدية

التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في إطار استقبالات السبت في قصر المختارة، وفودا شعبية وأهلية وبلدية عرضت معه قضاياها، في حضور وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، النائب ​بلال عبد الله​ ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وفي هذا السياق التقى جنبلاط وفدا من نقابة المالكين في لبنان برئاسة النقيب ​باتريك رزق الله​، عرض معه موضوع "​قانون الايجارات​ الجديد الذي صدر من دون مراسيم تطبيقية وما نجم عن ذلك من نزاعات قضائية، وضرورة إقراره كاملا في مجلس الوزراء، إلى جانب أهمية إقرار قانون ايجارات للمآجير غير السكنية".

كما التقى وفدا من بلدة ديركوشة الشوف، ضم المجلس البلدي ونادي ديركوشة، لشكره على تقديماته الخاصة للبلدة والانجازات الإنمائية والطرقات، والقيت كلمات شكر وثناء باسم البلدية والنادي.

ومن زوار المختارة، وفد شبابي من بلدة بريح الشوف، مع إدارة فرع "الحزب التقدمي الاشتراكي" الجديدة في البلدة، ناقش قضايا متصلة بالقرية وابنائها، ووفد من جمعية الإنماء الإقتصادي في الجبل، طلب رعايته الاحتفال بعيد المعلم وتكريم أساتذة من التعليم الرسمي والخاص، والذي يقام في قاعة المكتبة الوطنية في بعقلين في 11 آذار المقبل.

واستمع جنبلاط من وفد إتحاد بلديات الشوف السويجاني برئاسة يحيى أبو كروم الى عرض مسائل متعلقة بتطوير قرى الاتحاد الذي يضم بلديات بعقلين، عين وزين، الجديدة- بقعاتا، السمقانية، الكحلونية، مزرعة الشوف، عينبال وعترين، إضافة إلى عدد من المجالس البلدية في قرى الجبل.

وتلقى سلسلة مراجعات من أندية وجمعيات وفروع حزبية في المناطق ومواطنين.