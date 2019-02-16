النشرة: الصليب الاحمر وزع مساعدات على النازحين السوريين في حاصبيا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ عن بأن "​الصليب الاحمر اللبناني​ فرع حاصبيا وزع دفعة جديدة من المساعدات على ​النازحين السوريين​ في المنطقة حيث طالت 500 عائلة وتضمنت كل حصة قسيمة شرائية لمادة ​المحروقات​ بقيمة 100 ​دولار​ لكل عائلة وذلك في اطار المساعدات التي يقدمها للنازحين بهدف مساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تواجههم في ظل ظروف مناخية قاسية وأوضاع اقتصادية صعبة".

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