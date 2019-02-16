جامعة قناة السويس تستعد لتوجيه قافلة "طبية – زراعية" إلى شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم
يستعد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، لإطلاق قافلة طبية إلى محافظة شمال سيناء،
ومن المقرر ان تنطلق القافلة في مدينة بئر العبد، في الفترة بين 18 و25 من شهر فبراير الجاري، داخل قرى الروضة والسادات، وتشمل تخصصات طبية مختلفة.
وتضم القافلة أطباء (بشري وبيطري، وصيدلة، وإرشاد زراعي، وتمريض، لتوقيع الكشف المجاني علي الأهالي وتقديم العلاج، وكذلك الكشف على الماشية وعلاجها وتفقد المزروعات المتواجدة بنطاق القريتين.
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