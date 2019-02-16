الجيش المصري يقتل سبعة إرهابيين في سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، أنه تمكن من "القضاء" على سبعة إرهابيين حاولوا تنفيذ هجوم "إرهابي" على نقطة تفتيش في شمال شبه جزيرة سيناء.

وقال الناطق باسم الجيش تامر الرفاعي، في بيان، إن "العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الإرتكاز الأمني بالتصدي لهم (...) وتمكنت من القضاء على سبعة أفراد تكفيريين".

وأضاف أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد ضابط و14" عسكرياً آخرين.

ووقع الهجوم في جنوب العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، حسب مصدر أمني.

تنفذ جماعات إرهابية هجمات في مصر استهدفت قوات الجيش والشرطة وكذلك المدنيين.

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