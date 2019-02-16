وسائل إعلام صينية تعلن تحقيق تقدم في مباحثات التجارة مع أميركا

أعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم السبت، أن التقدم -الذي تحقق خلال لقاء الرئيس الصيني وفداً من المفاوضين الأميركيين- يمثل سابقة.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تصريحات للرئيس شي جين بينج قال فيها إن أسبوعاً من المحادثات حقق تقدماً "خطوة بخطوة".

وأدلى الرئيس شي بهذه التصريحات خلال اجتماع يوم الجمعة مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في العاصمة الصينية بكين، بعد أسبوع من مباحثات على مستوى رفيع.

وقالت صحيفة (بيبولز دايلي) الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، في تعليق، إن اجتماع شي جين بينج مع المفاوضين الأميركيين أكد التقدم الذي تحقق في مباحثات سابقة و"أعطى زخماً جديداً للمرحلة التالية من تطور العلاقات التجارية الأميركية-الصينية".

وقالت الصحيفة، في نسختها المحلية، إن المباحثات "حققت تقدماً مهماً" للجولة التالية من المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل.

وأضافت "من المأمول أن يحافظ الجانبان على الزخم الجيد في المشاورات الحالية وأن يسعيا من أجل التوصل إلى اتفاق في النطاق الزمني المحدد".

ومن المنتظر أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار بنسبة 25 في المئة، مقارنة مع عشرة بالمئة حاليا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس القادم يحقق المطالب الأميركية المتمثلة في فرض الصين قيوداً على نقل التكنولوجيا وتطبيق حقوق الملكية الفكرية على نحو أفضل.

وقالت (بيبولز دايلي)، في نسختها الدولية، إن "الفكر والألاعيب التي تكون محصلتها صفر، والتي تهدف لتحقيق الفوز لنفسي وإلقاء الخسارة عليك، لا يمكنها إلا أن تجعل الطرفين خاسرين. يمكننا فقط أن نجد حلاً مقبولاً للجانبين على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة المتساوية، ومن خلال الحوار والتشاور".