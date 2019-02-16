بالفيديو.. مواصلة حركة السترات الصفراء في التظاهر بفرنسا

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واصلت حركة "السترات الصفراء" التظاهر بالمدن الفرنسية الكبري ضد سياسة الرئيس الفرنسى ماكرون، وذلك للاعتراض علي سياسة فرض الأمر الواقع، وكذلك سياسته الأمنية باستخدام القوة معهم، وسياستهالقضائية لتسييه القضاء بعد الحكم علي بطل فرنسا للملاكمة الحبس 12شهرا، مقارنته بقضيه بن علا الذي استخدم القوة مع
وجاء ذلك وسط انقسام الشارع الفرنسي بين مؤيد ومعارض للاستمرار الحركة في التظاهر، حيث أعرب 56% من الفرنسيين من تضررهم بسبب استمرار حركه السترات الصفراء في اخر استطلاع للرأي.
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