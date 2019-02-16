بالفيديو.. مواصلة حركة السترات الصفراء في التظاهر بفرنسا

مظاهرات السترات الصفراء فى فرنسا

فرنسا ..خالد شقير

واصلت حركة "السترات الصفراء" التظاهر بالمدن الفرنسية الكبري ضد سياسة الرئيس الفرنسى ماكرون، وذلك للاعتراض علي سياسة فرض الأمر الواقع، وكذلك سياسته الأمنية باستخدام القوة معهم، وسياسته

القضائية لتسييه القضاء بعد الحكم علي بطل فرنسا للملاكمة الحبس 12شهرا، مقارنته بقضيه بن علا الذي استخدم القوة معالمتظاهرين، ولَم يأخذ حكم وبالطبع سياسته الاقتصادية.



وجاء ذلك وسط انقسام الشارع الفرنسي بين مؤيد ومعارض للاستمرار الحركة في التظاهر، حيث أعرب 56% من الفرنسيين من تضررهم بسبب استمرار حركه السترات الصفراء في اخر استطلاع للرأي.