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تلقى سيرغي لافروف، وزير الخارجية سؤالا من صحفي في صحيفة "واشنطن بوست"، أثناء مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، ليأتي رده بشكل ساخر، وفقالصحيفة "روسيا اليوم".
وكتب الصحفي في سؤال خطي لافروف قرأه عليه رئيس الجلسة: "سيد لافروف، روسيا أصبحت الضامن للأمن
وأجاب لافروف قائلا: " بغض النظر عن إجابتي، في النهاية ستكتبون أنتم ما تريدون، فاكتبوها!".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يختار السخرية للرد على سؤال صحفي حول سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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