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لافروف يختار السخرية للرد على سؤال صحفي حول سوريا

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سيرغي لافروف، وزير الخارجية
وكالات:

تلقى سيرغي لافروف، وزير الخارجية سؤالا من صحفي في صحيفة "واشنطن بوست"، أثناء مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، ليأتي رده بشكل ساخر، وفقا

لصحيفة "روسيا اليوم".

 

وكتب الصحفي في سؤال خطي لافروف قرأه عليه رئيس الجلسة: "سيد لافروف، روسيا أصبحت الضامن للأمن

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في سوريا، وأهنئكم بذلك. لكن فما هي ضماناتها لأن يتوقف النظام السوري عن تهديد الآخرين وارتكاب أعمل وحشية ضد شعبه؟"

 

وأجاب لافروف قائلا: " بغض النظر عن إجابتي، في النهاية ستكتبون أنتم ما تريدون، فاكتبوها!".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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