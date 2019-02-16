حالة من القلق والتوتر بعد إعلان ترامب حالة الطوارئ

كتبت - نور إبراهيم:

هدد محامو الدولة من جميع أنحاء العالم بمقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبيت الأبيض، بعد أن تم الإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية للهجرة، بسبب أنه تجاوز صلاحياته.

كما حذر محللون قانونيون من مرحلة جديدة من رئاسة ترامب لأن تأثير القرار قد يخل بالتوازن الدستوري للقوى أو يحول التمويل من أجل أزمات الكوارث الطبيعية.

قال المحاميين أن هذا القرار يمكن التراجع فيه إذا تم رفع دعاوي قضائية في المحاكم لعرقلة ترامب، وإذا وافق الكونجرس على قرار سينهي حالة الإعلان، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، وأضافت الصحيفة إنه من

الممكن أن يقاوم ترامب هذه العقبات المحتملة.

وقال " أنتوني روميرو" المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية، إن الإعلان بمثابة إساءة واضحة للسلطة الرئاسية، واتفق معه في الرأي زعماء الكونجرس الديمقراطيين.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، "إن ترامب واجه انتقادات من مجموعة كبيرة بشكل غير عادي من حزبه أيضا"، وقالت السناتور بالحزب الجمهوري، سوزان كولينز، "أعتقد أن هذا خطأ من جانب الرئيس، لا أعتقد أن قانون الطوارئ الوطني يصدر من رئيس يفكر في

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إعادة توظيف مليارات الدولارات خارج عملية الاعتمادات الطبيعية".

وقال هاري ليتمان، نائب مساعد المدعي العام السابق في إدارة بيل كلينتون، "إن ترامب لديه حجج قانونية مناسبة تقف في صالحه"، وتحت غطاء قانون الطوارئ الوطني لعام 1976، الذي كان من المفترض أن يحد من المواقف التي قد يعلن فيها الرئيس حالات الطوارئ، ولكن كان لها تأثير غير مقصود في إضفاء الطابع الرسمي على السلطة الرئاسية.

وكتبت جولييت كاييم، وهي مسؤول سابق في إدارة الأمن العام في عهد الرئيس أوباما وأستاذة في جامعة هارفارد، كتب على "تويتر"، قائلةً "أعتقد أن إعلان ترامب سوف يتم تقييده في المحاكم، فبالتأكيد بيلوسي لديها خطة مضادة"، كما أعرب المحافظون عن حزنهم لتصرف الرئيس ووصفوه بأنه غير مسؤول.