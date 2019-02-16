الأمن الأردني يصدر بيانًا لتوضيح واقعة الشغب في عنجرة

وكالات:

أوضحت مديرية الأمن العام الأردني، اليوم السبت، تفاصيل واقعة الشغب في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، والتي تسببت بمقتل شاب وإصابة آخرين بينهم رجال أمن.

نشرت مديرية الأمن بيانا مفصلا، يفيد قيام دورية أمن مشتركة بإيقاف سيارة للتحقق من هوية ركابها ولكن الشخصين الموجودين فيها، رفضا إبراز أي أوراق ثبوتية وأبديا مقاومة جسدية للدورية، وفقا لصحيفة "روسيا اليوم".

وبعد ذلك حضر أقارب الموقوفين لمهاجمة نقطة

الغلق حيث وقع الحادث، مما اضطر الشرطة للتصدي لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع لكن أفراد المجموعة واصلوا قذف الشرطة بالحجارة وإطلاق العيارات النارية من أسلحة رشاشة وبصورة مباشرة باتجاه القوة الأمنية من داخل منطقة حرجية.

وصدر بلاغ بقدوم شخصين مصابين بطلقات نارية مجهولة المصدر إلى المستشفى، ما لبث أحدهما أن فارق الحياة وجرى

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تحويل جثته للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة فيما لا يزال الشخص الثاني قيد العلاج.

وتؤكد الشرطة أن المهاجمين اعتدوا على السيارات والمباني الحكومية وبينها سكن محافظ عجلون، فيما ذكرت الشرطة أنه يجري التعامل حاليا مع المهاجمين.

وكانت الأخبار قد تحدثت عن استمرار إطلاق الرصاص الكثيف صباح السبت في عنجرة، مما تسبب بقوع إصابات بين رجال الأمن وإصابة سيارة حكومية.

والجدير بالذكر أن المئات من المواطنين قد تظاهروا بالقرب من مستشفى مدينة عنجرة، للتعبير عن غضبهم، وتعمل السلطات على إيقاف هذه التجمعات وعدم تطورها.