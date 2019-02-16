نائب الرئيس الأمريكي: إيران تخطط لمحرقة جديدة لتدمير إسرائيل

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قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس"، في مؤتمر قمة حول السلام والأمن في الشرق الأوسط، إن إيران تخطط "لمحرقة جديدة" لتدمير إسرائيل.
كما صرح للمندوبين الصحفيين في المؤتمر الذي شاركت في استضافته الولايات المتحدة وبولندا في وارسو "أن النظام الإيراني يدعو علنًاإلى محرقة".
استخدم بنس كلمته لتشجيع الحلفاء المتشككين في الانضمام إلى التحالف المناهض لإيران ، والذي يضم مملكتي إسرائيل وشبه الجزيرة العربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
واتفق القادة من جميع أنحاء المنطقة
طالب بنس التخلي عن أوروبا في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم التفاوض عليه مع إيران من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما انتقد الدول الأوروبية لإعلانها مؤخرًا آلية مالية للإتحاد الأوروبي لإشراك التجارة مع إيران.
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