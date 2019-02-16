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الرئيس النيجيري يعرب عن إحباطه الشديد بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية

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الرئيس النيجيري يعرب عن إحباطه الشديد بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسيةالرئيس النيجيري محمد بخاري- أرشيفية
وكالات :

أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري، عن "إحباطه الشديد"، تجاه تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان المقرر إجراؤها اليوم السبت إلى 23 من شهر فبراير الجاري، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.
وقال بخاري ـ في البيان الذي أصدره " إن اللجنة أعطت تأكيدات، يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة أنها

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مستعدة بشكل تام لإجراء الانتخابات، ووثقت أنا والشعب كافة فيها".
يذكر أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في نيجيريا، كانت قد أعلنت في وقت سابق صباح اليوم، إرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة أسبوع، وذلك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 

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