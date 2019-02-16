الرئيس النيجيري يعرب عن إحباطه الشديد بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية

الرئيس النيجيري محمد بخاري- أرشيفيةوكالات :
أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري، عن "إحباطه الشديد"، تجاه تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان المقرر إجراؤها اليوم السبت إلى 23 من شهر فبراير الجاري، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وقال بخاري ـ في البيان الذي أصدره " إن اللجنة أعطت تأكيدات، يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة أنها
يذكر أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في نيجيريا، كانت قد أعلنت في وقت سابق صباح اليوم، إرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة أسبوع، وذلك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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