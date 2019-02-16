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وزير العدل البريطاني يمهل ماي لإنقاذ خروج البلاد من دون اتفاق

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وزير العدل البريطاني ديفيد جوك- أرشيفية
وكالات :

أمهل وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، اليوم السبت، رئيسة الوزراء تيريزا ماي عشرة أيام كموعد نهائي لإنقاذ خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أو تقديم استقالته لوقف ما وصفه بـ"تحطيمها" للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال جوك ، وفقا لما أوردته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني ، إنه في حال فشل تيريزا

ماي في الحصول على دعم مجلس العموم لاتفاقها بنهاية الشهر الجاري يجب عليها التصرف بشكل مسؤول وذلك من خلال استبعاد الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق .. مسلطًا الضوء على التهديد الاقتصادي وأمن البلاد وصيانة سلامة الاتحاد.
وأعرب عن أمله في تصرف الحكومة البريطانية وفقا

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لما يتماشى مع المصلحة الوطنية..مشيرًا إلى أن هذا ما يتوقعه من رئيس الوزراء البريطانية أن تفعله.
وكان وزير العدل البريطاني قد ألمح مرات عديدة أنه سيقدم استقالته في حال فشل رئيسة الوزراء في العمل في غضون تلك المدة.
ورفض غالبية أعضاء مجلس العموم البريطاني أمس الأول الخميس، إجراءات لدعم استراتيجية ماي في التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث صوت لصالح دعم استراتيجية ماي 258 عضوًا مقابل رفض 303 (من أصل 650 عضوًا).
 
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