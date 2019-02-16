لافروف يلتقي عددًا من الرؤساء على هامش مؤتمر ميونخ

التقى سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، بالعديد من رؤساء عددا من الوفود المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، ومن وبينهم وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الدخيري.
وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، وفقا لصحيفة "روسيا اليوم".
والتقى لافروف كذلك رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية.
وعلى هامش المؤتمر التقى لافروف كذلك رئيس جمهورية مولدوفا إيغور دودون وتبادل معه الآراء حول بعض القضايا الملحة في العلاقات الثنائية.
كما اجتمع لافروف مع رئيس كتلة "حزب الشعب الأوروبي" في البرلمان الأوروبي مانفريد؛ لبحث الجانبان العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
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