إيران تعارض تسليح الفضاء خارج الغلاف الجوي

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 فبراير 2019 04:12 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكد مندوب إيران لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، أن بلاده تعارض بشدة مسألة تسليح الفضاء خارج الغلاف الجوي.

وقال السفير كاظم غريب آبادي، إن “إيران باعتبارها أحد الأعضاء الـ24 المؤسسين للجنة كوبوس، ترى أن الفضاء خارج الغلاف الجوي، هو إرث مشترك للبشرية، ويجب أن يكون فقط للأهداف السلمية وفي إطار مصالح الأجيال الحالية والقادمة للشعوب”.

وأضاف أن “الأبحاث والاستفادة من الفضاء خارج الغلاف الجوي، يجب أن يكونا في إطار مصالح جميع الشعوب بغض النظر عن مدى تطورها وتنميتها الاقتصادية أو الاجتماعية”… “فضمان النشاطات السلمية في الفضاء الخارجي ومنع تسليحه والسباق التسليحي في هذه البيئة، تعتبر أولوية أساسية وفورية”.

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ودعا السفير الإيراني، الدول المتقدمة إلى مساعدة الدول الأخرى في علوم الفضاء لتحقيق التنمية في الاستفادة السلمية من الفضاء، لأن علوم الفضاء واستخداماتها تساهم في تحقيق تنمية مستدامة في الدول النامية.

وشدد غريب آبادي، على ضرورة رفع القيود في هذا المجال عن موضوع إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، باعتبارها الخطوة التمهيدية للنشاطات الفضائية.

وجاءت تصريحات السفير الإيراني خلال كلمته أمام المشاركين في الاجتماع الـ56 للجنة الأممية الفرعية العلمية الفنية للاستخدام السلمي للفضاء خارج الغلاف الجوي المعروفة اختصارا بـ”كوبوس”.