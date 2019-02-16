كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 8 أشخاص على خلفية انهيار السد بالبرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات البرازيلية القبض على ثمانية موظفين من شركة فالي للتعدين العملاقة في البرازيل، لمسؤوليتهم المزعومة عن انهيار سد للمخلفات في يناير.

ووفقًا لمكتب المدعي العام، تم اعتقال الأشخاص الثمانية في ولايات ميناس جيرايس وساو باولو وريو دي جانيرو.

وكانت الاعتقالات، هي المجموعة الثانية من الاعتقالات، التي أجريت في التحقيق في انهيار سد نفايات خام الحديد في 25 يناير، في ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البلاد.

وفي 29 يناير، ألقي القبض على ثلاثة من موظفي شركة فالي واثنين من المهندسين المتعاقد معهم بنظام المقاولة لترخيص سد المخلفات أو توقيع وثائق على سلامته.