كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد لافروف الصادم على سؤال صحفي أمريكي حول سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثناء مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سؤالا من صحفي في صحيفة "واشنطن بوست"، فأجاب بطريقة ساخرة وسط ضحكات الحضور.

وكتب الصحفي في سؤال خطي لافروف قرأه عليه رئيس الجلسة: -سيد لافروف، روسيا أصبحت الضامن للأمن في سوريا، وأهنئكم بذلك. لكن فما هي ضماناتها لأن يتوقف النظام السوري عن تهديد الآخرين وارتكاب أعمل وحشية ضد شعبه؟"

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وكان رد لافروف: " بغض النظر عن إجابتي، في النهاية ستكتبون أنتم ما تريدون، فاكتبوها!".