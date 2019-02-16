كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحذر من السفر إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت الولايات المتحدة الأمريكية تحذريها إلى مواطنيها من السفر إلى كافة المدن في تركيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الجمعة، "نحذر المواطنين الأمريكيين من الإرهاب والاعتقال التعسفي في تركيا"، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المناطق التي ترتفع فيها نسبة الخطورة، وفي مقدمتها الحدود السورية والعراقية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية أمس الجمعة.

وأضاف بيان الخارجية، أن احتمال قيام المجموعات الإرهابية بعمليات ما يزال قائماً، وخاصة في المناطق السياحية، ووسائل المواصلات العامة، والأسواق، ومراكز التسوق، والإدارات العامة، والأماكن الرياضية، مذكراً بأن المجموعات الإرهابية قامت قبل ذلك باستهداف تلك الأماكن.

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وأوضح البيان، أن عناصر الأمن التركية قامت باعتقال عشرات الآلاف لوجود ارتباطات لهم مع التنظيمات الإرهابية، ومن بينهم مواطنون أمريكان، ولأسباب سياسية، ولأسباب مجهولة.

وقبل شهر، في أعقاب تفجير "منبج" الذي استهدف جنوداً وموظفين أمريكيين في شمال سوريا، رفعت الولايات المتحدة مستوى خطر السفر إلى تركيا عند المستوى الثالث.

من جهتها، جددت وزارة الخارجية الصينية قبل أيام تحذير رعاياها المتجهين إلى تركيا بغرض السياحة من السفر إلى منطقة جنوب شرق تركيا.

وكانت السفارة الصينية في أنقرة ووزارة الخارجية الصينية قد نشرت 6 تحذيرات أمنية تخص تركيا خلال عام 2018.