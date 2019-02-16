كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف": روسيا تحاول تنظيم مشاورات مع أمريكا بشأن معاهدة "ستارت الجديدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، بأن روسيا ستستمر في محاولات إجراء مشاورات جوهرية مع الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت الجديدة).

وذكر "لافروف": "لقد صرح الرئيس بوتين، مرارًا وتكرارًا، بأننا مستعدون لبدء المفاوضات حول تمديد هذه المعاهدة. العقد ينتهي فقط في عام 2021، ولكن الوقت يمر بسرعة".

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ووفقًا لوزير الخارجية الروسي، اقترحت موسكو على واشنطن بدء مثل هذه المحادثات، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى توضيح بعض المخاوف التي لدى روسيا بشأن قرار الولايات المتحدة بإنتاج غواصات توماهوك وبعض القاذفات الثقيلة غير النووية.

وكما أوضح الوزير، فإن العقد يسمح بنزع السلاح النووي، ولكن فقط بطريقة يُعترف بها تقنيًا من قبل الطرف الآخر في العقد.

وقال "لافروف": "حتى الآن لم يتم عرض أي مشاورات ذات مغزى.. لكننا سنواصل المحاولة".