كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تدين الهجوم الإرهابى بسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت حركة حماس الفلسطينية، الهجوم الإرهابى الذى استهدف الجنود المصريين فى شمال سيناء، صباح اليوم.

وقالت الحركة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر: " ندين العمل الإجرامي الذى استهدف نقطة للجنود المصريين فى شمال سيناء، صباح اليوم السبت، والذي نعتبره عملًا إرهابيًا يستهدف أمن مصر واستقرارها".

وأحبطت القوات المسلحة المصرية، هجوماً على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء من قبل العناصر الإرهابية، سقط خلاله 7 قتلى من العناصر الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوة الارتكاز الأمني قامت بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، مضيفا "تمكنا من القضاء على 7 أفراد متطرفين".

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وأوضح أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران، قتل وأصيب ضابط و14 آخرين من درجات أخرى".

وتابع "وجرى استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بالمنطقة".