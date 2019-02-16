كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 جنود أمريكيين فى هجوم لحركة الشباب على قاعدة جوية بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة "الشباب" المسلحة الصومالية مسئوليتها عن الهجوم على قاعدة (بلي دوجلي) الجوية في محافظة شبيلي الواقعة جنوبي الصومال.

وقالت الحركة - حسبما ذكر راديو (شبيلي) الصومالي اليوم السبت - "إن الهجوم على القاعدة الجوية أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين على الأقل، و5 من القوات الخاصة الصومالية".

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ولم يرد أي تعليق بعد من جانب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على هذا الهجوم.