كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف ووزير الدفاع اللبناني يبحثان في ميونخ التعاون الثنائي والتطورات بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مع وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب علاقات التعاون بين البلدين، والقضايا الإقليمية خاصة التطورات في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "التقى وزير الخارجية بوزير الدفاع اللبناني على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن".

وأضافت: "بحث اللقاء الأبعاد المختلفة للتعاون الثنائي، لاسيما في القضايا الاقتصادية، والإقليمية، بما في ذلك آخر التطورات في سوريا".

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وكان محمد جواد ظريف قد زار بيروت، الاثنين الماضي، حيث التقى عددا من المسؤولين والوزراء، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن استعداد طهران لدعم الدولة اللبنانية، قائلا "نحن على ثقة بأن الحكومة الجديدة ستكون معبرا للنهوض بلبنان على مختلف المستويات، وإيران ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني، ونحن على أتم الاستعداد لمد يد العون للدولة اللبنانية في كافة الأطر التي يراها لبنان مناسبة".

وشدد ظريف، على أن "هناك نقطة أساسية لا بد من التأكيد عليها وهي أن ليس هناك من قانون دولي يحظر على لبنان وإيران الانفتاح والتلاقي والتعاون".