كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروماني: نؤيد زيادة وجود الناتو في البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الرئيس الروماني، كلاوس يوهانس، اليوم السبت، أن الرئاسة الرومانية تؤيد زيادة وجود الناتو فى البحر الأسود.

وأضاف "يوهانس"، في مؤتمر ميونيخ الأمني: "في حين أن الأوروبيين يطبقون قرارات على العقوبات ويجب أن يستمروا في القيام بذلك بشكل صارم، فإنه يجب على الناتو أن يعزز موقف الردع والدفاع على الجانب الشرقي."

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وتابع: "لهذا السبب دعمت رومانيا التماسك المعزز على الجناح الشرقي بين الأجزاء الشمالية والجنوبية. إن منطقة البحر الأسود، حيث تتعرض البيئة الأمنية لتحديات متزايدة، كما رأينا مؤخرًا، تحتاج إلى المزيد من وجود الناتو".

كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تجاهل "التحديات على الجانب الشرقي".

جاء تصريح الرئيس الروماني، بعد تصريح حديث للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الذي قال إن التحالف يدرس إمكانية توسيع وجوده في البحر الأسود من أجل تقديم دعم إضافي لأوكرانيا في المنطقة.