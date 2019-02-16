كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قسد": إعلان "القضاء النهائي" على داعش سيتم خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) اليوم السبت، أن الإعلان الرسمي عن انتهاء تنظيم داعش في شرق سوريا سيتم في غضون أيام، غداة تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدور بيان مهم بشأن "القضاء على الخلافة" في غضون 24 ساعة.

وقال القائد العام لحملة قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا جيا فرات، خلال مؤتمر صحافي عقده في حقل العمر النفطي، "في وقت قصير جداً، لن يتجاوز الأيام، سنعلن رسمياً انتهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي"، الذي أعلن في 2014 إقامة "الخلافة الإسلامية" على مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور.