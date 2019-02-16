كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: سنحاول التشاور مع واشنطن حول تمديد اتفاقية الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا ستحاول تنظيم مشاورات موضوعية مع الولايات المتحدة حول تمديد اتفاقية الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

من ناحية أخرى قال لافروف على هامش اجتماعات ميونخ: "سيتم تسوية الوضع في إدلب السورية وفقا للقانون الدولي الإنساني".

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وعلى صعيد مختلف قال وزير الخارجية الروسي إن "روسيا لم تتدخل في الموقف من تحديد اسم جديد لمقدونيا ولا توجد حقائق حول ذلك".