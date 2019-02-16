كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: موجة نزوح بسبب قصف الحوثيين قرى في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد قرى عدة في محافظة حجة، شمال غربي صنعاء، موجة نزوح، من جراء قصف ميليشيات الحوثي الإيرانية، وفق ما ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية"، السبت.

وذكرت مصادر يمنية أن قرى بني شرية وبني رسام والشعاثمة وبني شوس بمديرية كُشر في محافظة حجة، تشهد موجة نزوج نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات الموالية لإيران.

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وكانت مديرية حرض في محافظة حجة تعرضت في أواخر يناير الماضي إلى قصف حوثي عشوائي تسبب أيضا في نزوح مئات المدنيين، فضلا عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

ويأتي نزوح المدنيين من قرى حجة في وقت تستمر المواجهات المسلحة بين ميليشيات الحوثي الإيرانية وقبائل حجور في المحافظة، على إثر إطلاق الجيش الوطني اليمني عملية لتحرير مديريات حجة من المتمردين.