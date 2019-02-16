كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير لـ"داعش" بقبضة الجيش اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من توقيف أمير بتنظيم داعش الإرهابي، كان قد عبر مع عنصر آخر من التنظيم المتطرف الحدود اللبنانية السورية، قادمين من دير الزور شرقي سوريا.

وتمت العملية النوعية للجيش اللبناني بمنطقة الهرمل شمال شرقي البلاد، عند أحد المعابر غير الشرعية، حيث تم توقيف الإرهابيين بشكل متزامن، وتم نقلهما إلى فرع البقاع للتحقيق.

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ويتزامن ذلك مع تمكن القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش المتشدد في منطقة شرقي الفرات شمالي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور بحثا عن فارين من تنظيم داعش لجأوا إلى الأنفاق.