كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان السوداني يؤجل مناقشة تعديلات دستورية تسمح للبشير بفترة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر البرلمان السوداني، اليوم السبت، بشكل مفاجئ، تأجيل مناقشة تعديلات دستورية، تسمح للبشير بفترة جديدة.

كان البرلمان السودانى أعلن أمس، مناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح الرئيس عمر البشير فى الانتخابات المقبلة عام 2020.

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وأعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية فى السودان، عقد اجتماع فى البرلمان اليوم، بمشاركة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطنى ومجلس الولايات، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير فى الانتخابات المقبلة عام 2020، قبل أن تقرر إلغاء الاجتماع اليوم.