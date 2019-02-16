بيكي يتأهب لتحقيق رقم جديد مع برشلونة

يتأهب جيرارد بيكي، مدافع فريق برشلونة اللإسباني، لتحقيق رقم جديد رفقة “الكتالوني”، وذلك على هامش مباراة الأسبوع 24 من منافسات “الليغا”، والتي تضع المجموعة في مواجهة أمام فريق بلد الوليد. صحيفة “موندوديبورتيفو”، نقلت الأرقام المميزة للدولي الإسباني مع برشلونة، مؤكدة بأن بيكي لو شارك مع بلد الوليد، فتكون هاته المرة الـ 300 بمشواره في “الليغا”. جيرارد بيكي وبوصوله إلى 300 مباراة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، فسيدخل إلى قائمة تضم ثلة من النجوم، ويتعلق الأمر بكل من ليونيل ميسي الذي وصل إلى 439 مباراة مع الكتالوني بمنافسات “الليغا”، ثم اندريس انييستا صاحب الـ 442 مباراة، تشافي بـ 505 لقاءً، وبوسكيتس، الذي خاض لحدود اليوم 333 مباراة بقميص “البلوغرانا”.

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