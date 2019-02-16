بن علوي: مسقط تعتبر إسرائيل من دول الشرق الأوسط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف علوي، في مقابلة تلفزيونية نشرت اليوم، السبت، إن بلاده تعتبر إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط.

وفي حديثه مع قناة "DW" الألمانية، قال الوزير الذي يشارك في مؤتمر ميونيه للأمن إنه يعتقد أن إسرائيل "ربما تتخوف من التبعات التي سوف تتحملها إذا أقرت بأنها دولة من دول الشرق الأوسط".

وفيما يرجح على أنه تبرير للتقارب العماني مع إسرائيل، ادعى بن علوي أن بلاده مستمرة في دعم الوساطة بين فلسطين وإسرائيل لإيجاد حلول.

وأشار إلى "وضع توجهيات بهذا الصدد بالمشاركة مع أطراف أخرى، لإحلال قواعد السلام في القضية"، إلا أنه تحفظ من إبداء المزيد من التفاصيل.

وفي الشأن الإيراني، قال: "ستستمر علاقتنا مع ايران ويعلم إخواننا في الخليج ذلك"، فقاطعه المحاور متسائلا: "رغم التقارب مع إسرائيل؟"، قبل أن يجيب: "رغم التقارب مع أي طرف".

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد التقى بن علوي في مؤتمر بهولندا للسلام، الخميس، وسط احتفاء إسرائيلي بالتقارب مع الخليج، بعد نحو أشهر قليلة من زيارته لسلطنة عُمان نهاية أكتوبر/تشرين أول 2018، حيث التقى السلطان قابوس.

وحول الأزمة الخليجية، قال وزير الخارجية العماني إن "مجلس التعاون لا يزال قائما؛ والخلاف السياسي أيضا، والمجلس أمر؛ والخلاف أمر آخر؛ ولا يعطل أحدهما الآخر".

وأشار إلى دعم السلطنة لجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية، معربا عن تطلعها عن حدوث انفراجة للأزمة في المستقبل.