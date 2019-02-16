الإعلام الصيني يعبّر عن تفاؤل من المباحثات مع أميركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعربت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم السبت، عن تفاؤلها الحذر بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس شي جين بينغ قال فيها إن أسبوعا من المحادثات حقق تقدما "خطوة بخطوة".

وصرّح الرئيس شي بذلك خلال اجتماع يوم أمس الجمعة مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في بكين، بعد أسبوع من مباحثات رفيعة المستوى.

وذكرت الصحيفة الصينية "بيبولز دايلي" الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في تعليق إن اجتماع شي مع المفاوضين الأميركيين أكد التقدم الذي تحقق في مباحثات سابقة و"أعطى زخما جديدا للمرحلة التالية من تطور العلاقات التجارية الأميركية الصينية".

وأضافت الصحيفة في نسختها المحلية أن المباحثات حققت تقدمًا مهمًا" للجولة التالية من المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل.

وقالت إنه "من المأمول أن يحافظ الجانبان على الزخم الجيد في المشاورات الحالية وأن يسعيا من أجل التوصل إلى اتفاق في النطاق الزمني المحدد".

وينتظر أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية مرة أخرى على سلع مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار بنسبة 25 في المئة، مقارنة مع عشرة بالمئة حاليا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من آذار/ مارس يحقق المطالب الأميركية المتمثلة في فرض الصين قيودا على نقل التكنولوجيا وتطبيق حقوق الملكية الفكرية على نحو أفضل، وفق ما تدعيه أميركا.

وقالت "بيبولز دايلي" في نسختها الدولية إن "الفكر والألاعيب التي تكون محصلتها صفر، والتي تهدف لتحقيق الفوز لنفسي وإلقاء الخسارة عليك، لا يمكنها إلا أن تجعل الطرفين خاسرين. يمكننا فقط أن نجد حلاً مقبولا للجانبين على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة المتساوية، ومن خلال الحوار والتشاور".