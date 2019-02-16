مصر: مقتل 18 مسلحا وعسكريا شمالي سيناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الجيش المصري، في بيان صدر اليوم السبت، إن "سبعة جهاديين" قتلوا، في حين أصيب وقتل 15 عسكريا، أحدهم ضابط في هجوم على نقطة تفتيش شمالي سيناء. ونقل عن مصدر أمني قوله إن عدد القتلى من الجيش المصري وصل إلى 11 قتيلا.

وقال الناطق باسم الجيش، تامر الرفاعي، إن "العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي لهم، وتمكنت من القضاء على سبعة أفراد تكفيريين"، بحسب البيان.

وأضاف أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14" عسكريا آخرين.

وذكر مصدر أمني ومصادر طبية لوكالة "فرانس برس" أن 11 من أفراد قوات الأمن قتلوا، وجرح أربعة آخرون. ووقع الهجوم في جنوب العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، حسب المصدر الأمني.